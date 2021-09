Lavori alla metropolitana di Genova, da lunedì il bus della linea 7 “salta” Brin

Genova. Novità in vista, e qualche disagio, per gli utenti del servizio Amt in Valpolcevera. L’azienda di trasporto pubblico infatti informa che, a seguito della limitazione al transito veicolare di un tratto di via Brin per i lavori propedeutici al prolungamento della linea, tutti i giorni a partire da lunedì 20 settembre dalle 7 alle 18 e fino a cessate esigenze, la linea 7 non transiterà da via Brin e modificherà il percorso come di seguito indicato.

Direzione Principe: i bus, giunti al termine di via Jori, proseguiranno per via Fillak dove riprenderanno regolare percorso. La fermata Brin 1/Metro (codice 1089) sarà temporaneamente disattivata, in alternativa si potrà usufruire della fermata Jori 3/Brin (codice 0169).

Direzione Pontedecimo: i bus, giunti al termine di via Fillak, proseguiranno per via Canepari dove riprenderanno regolare percorso. La fermata Brin 2/ Metro (codice 2536) sarà temporaneamente disattivata, in alternativa si potrà usufruire della fermata Canepari 1/Brin (codice 0137).

Il nuovo percorso, che taglia il “giro” della metropolitana sarà attivo fino a cessate esigenze. Si stanno allestendo in queste settimane i cantieri per i lavori sulla rete della metro e quelli che preparano alla demolizione degli edifici di via Ariosto.