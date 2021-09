Lavagna. Questa mattina, intorno alle 8.15, un furgone proveniente da Lavagna e diretto verso Sestri Levante ha tamponato tre scooter che viaggiavano sulla sua stessa corsia. È successo sulla via Aurelia, all’altezza dei bagni Marinella.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia locale e i militi del 118 e guardia medica.

I tre scooteristi, non in gravi condizioni sono stati trasportati al Pronto Soccorso di Lavagna in codice giallo.