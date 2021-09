Genova. Giovedì 9 settembre, alle ore 18.15 in Via Sestri (l’ex via Garibaldi come la chiamano ancora i vecchi sestresi) si svolgerà la presentazione della FS Sestrese Calcio 1919 AD

La società verde stellata del presidente Sebastiano Sciortino sceglie il luogo simbolo, il cuore di Sestri Ponente, per far conoscere alla cittadina la prima squadra, che esordirà domenica 12 settembre in casa dell’Athletic Albaro.