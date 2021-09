La Sammargheritese si è presentata: “Una serata con protagonisti i nostri atleti”

Santa Margherita Ligure. Nei giorni scorsi la Sammargfheritese 1903 ha presentato, presso l’Anfiteatro ‘Bindi’, ai propri tifosi ed alla cittadina, il settore giovanile, la Juniores d’Eccellenza e la Prima Squadra, allenata da mister Alessandro Giacobbe, che gioca nel campionato di Promozione, girone B, lo staff tecnico e tutti gli allenatori.

E’stata una serata, che ha dipinto di arancione (i colori della società) il cielo di Santa Margherita Ligure, per la gioia del presidente Andrea Lenzo, da undici anni alla guida della società.

“Una serata con protagonisti i nostri atleti ed i nostri tecnici e dirigenti, che lavorano al meglio per far si che il gioco del calcio vada avanti a Santa Margherita – dicono, all’unisono – le massime cariche dirigenziali della società, un ringraziamento speciale ad Emanuele Crespi, che in rappresentanza del Genoa CFC 1893, ha voluto testimoniare, ancor più, il rapporto tecnico ed organizzativo con il club rossoblù”.