La salute prima di tutto

Pandemia, Coronavirus, vaccini, terapie intensive..

Negli ultimi due anni queste parole, insieme a molte altre, sono diventate parte del nostro ABC giornaliero.

Ci siamo fermati, siamo ripartiti, abbiamo cambiato le nostre abitudini e il nostro stile di vita per un bene più grande: la salute di ciascuno di noi.

Per dare particolare valore al settore medico, che include ospedali, infermieri, dottori, assistenza, lo Stato ha stanziato 15 miliardi di euro in fondi per progetti e idee innovative riguardanti la salute pubblica e la ricerca.

Sono diversi gli obiettivi che lo Stato si è prefissato di raggiungere con l’erogazione di questi fondi.

Primo fra tutti è potenziare il Servizio Sanitario Nazionale: da una parte, nell’ottica di rafforzare la prevenzione e l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura di tutti i cittadini, dall’altra per garantire un’equità di accesso ai servizi medici e ospedalieri su tutto il territorio italiano. In questo senso, si potranno utilizzare i fondi per migliorare le strutture già esistenti o crearne di nuove, per generare quella che sarà una vera e propria rete ospedaliera territoriale in grado di collegare efficacemente tutta l’Italia.

L’innovazione e la digitalizzazione saranno un altro elemento cardine di questo cambiamento. Telemedicina, cartelle sanitarie digitalizzate, strumenti tecnologici per le sale chirurgiche… sono davvero tante le novità che si potranno introdurre con i fondi, per andare incontro alle esigenze che il mondo del futuro, digitale e innovativo, richiederà sempre più spesso.

Ma per poter parlare di futuro, non poteva mancare la ricerca. I fondi stanziati per quella biomedica e sanitaria, ci permetteranno di studiare cure, effetti e casistiche, migliorando la qualità e la tempestività delle cure valorizzando lo studio delle malattie, anche in relazione allo storico del paziente.

Crediamo, però, che l’obiettivo più importante di tutti sia quello di stare vicini alle persone, prendersi cura di loro e rendere il sistema sanitario più efficiente e innovativo.

Se anche tu vuoi ottenere i fondi per partecipare a questa innovazione, contatta IncentiviItalia al numero 019.2190.607 e apri le porte del futuro ad una sanità pubblica più inclusiva e accessibile.