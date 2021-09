Genova. La passerella pedonale che collega via Bobbio con via Mandoli da qualche giorno risulta chiusa al pubblico, a seguito di un intervento dei vigili del fuoco chiamati per una verifica della struttura, intervento che si è concluso con l’interdizione della struttura stessa, considerata, al momento, a rischio.

La segnalazione delle criticità, sia dell’impalcato che delle due pile che la sorreggono, e che sono ‘piantate’ nel greto del Bisagno, è arrivata da alcuni residenti, che hanno allertato la polizia locale, la quale ha fatto partire immediatamente la macchina della sicurezza.

Ad oggi sono in corso le verifiche sulla staticità della struttura, finalizzate a capire l’origine delle criticità e di conseguenza la tipologia di interventi richiesti. “E’ una struttura strategica per residenti e non solo – spiega il presidente di Municipio Media Val Bisagno Roberto D’Avolio – infatti permette di collegare le due sponde del Bisagno proprio di fronte alle scuole dell’Istituto Comprensivo Montaldo, servendo ogni giorno centinaia di studenti e famiglie. Ci auspichiamo che ogni provvedimento di sicurezza ed eventuali manutenzioni siano fatto in tempi rapidissimi”.