La mostra ArteJeans fino al 30 settembre al Metelino, finora 5mila visitatori

Genova. Sono, ad oggi, oltre 5mila i visitatori della mostra ArteJeans, allestita sino al 30 settembre negli spazi contemporanei del Metelino a pochi passi da Museo Galata. Un’esposizione che comprende 35 opere di 37 artisti, eseguite su tela jeans Candiani Denim e donate alla città grazie all’associazione ArteJeans, fondata dalle ambasciatrici di Genova nel mondo Ursula Casamonti (Tornabuoni Art Gallery) e Francesca Centurione Scotto Boschieri.

“Un progetto nato per sostenere la manifestazione GenovaJeans, ma indipendente e separato da essa, e che ci ha consentito di recuperare per la città uno spazio destinato a diventare una factory culturale a disposizione degli artisti per workshop e altre attività – ha spiegato l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso – Ringrazio dunque gli artisti e l’associazione GenovaJeans per aver donato questo nucleo selezionato di opere, che sono il punto di partenza per un più ampio progetto internazionale di valorizzazione della nostra città”.

La mostra, a ingresso gratuito, è visitabile dal martedì alla domenica dalle 11 alle 19.30