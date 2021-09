La Lanterna si illumina di rosa per la prevenzione del tumore al seno

Genova. Anche quest’anno, la Lanterna si illumina in rosa a sostegno della campagna di sensibilizzazione Lilt per la prevenzione del tumore al seno, a inizio e conclusione del mese: venerdì 1 e domenica 31 ottobre 2021.

L’obiettivo della Campagna Nastro Rosa, è sensibilizzare un sempre maggior numero di donne sulla vitale importanza della prevenzione e della diagnosi precoce poiché la tempestività della diagnosi è fondamentale per una più alta probabilità di completa guarigione. Per questo, durante tutto il mese di Ottobre, il Poliambulatorio LILT offre la possibilità a centinaia di donne di effettuare una visita senologica gratuita. Alle visite, inoltre, ogni anno si affiancano iniziative “in rosa” rivolte in particolare al mondo femminile.

La Lanterna, come i più famosi edifici del mondo, cambia il colore della sua illuminazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti: con il suo sistema di illuminazione artistica, realizzato grazie al supporto di Slam, è in dialogo costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.

Continua inoltre il calendario internazionale: il programma con tutte le date delle ricorrenze o iniziative locali, nazionali, internazionali Unesco e delle Nazioni Unite e relative illuminazioni, è disponibile sul sito:

L’illuminazione è visibile anche online grazie alla webcam donata al faro da Tecnosicurezza Genova.