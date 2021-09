La Città Metropolitana di Genova presente alla Giornata dell’Italia a Marsiglia

La Consigliera Delegata Laura Repetto ha rappresentato oggi, 30 settembre 2021, la Città Metropolitana di Genova alla “Giornata Ufficiale dell’Italia”, organizzata all’interno della Fiera Internazionale di Marsiglia.

L’evento ha visto l’inaugurazione del Padiglione Italia, con il taglio del nastro a cura della Città Metropolitana di Genova, che ha coordinato e condivide con il Comune di Genova, il Dipartimento delle Bocche del Rodano e la Camera di Commercio Italia / Francia a Marsiglia, uno stand di marketing territoriale.

Come ha ricordato Laura Repetto nel suo applaudito discorso di saluto “All’interno dell’accordo di cooperazione internazionale siglato dal Sindaco Metropolitano Marco Bucci nel 2017 tra Città Metropolitana di Genova, Comune di Genova e Dipartimento delle Bocche del Rodano, sono diverse le attività che il nostro Ente sta portando avanti, soprattutto per esplorare similitudini e differenze nelle potenzialità dello sviluppo dei due territori metropolitani: quello genovese e quello marsigliese.”

Alcune parole chiave dell’intervento sono state fortemente condivise: tutte ruotano intorno al termine “sostenibilità”, in linea con i ‘goal’ dell’Agenda2030 delle Nazioni Unite: sviluppo sostenibile, mobilità sostenibile, turismo sostenibile.

“Grazie a questa collaborazione, la Città Metropolitana di Genova partecipa alla Fiera Internazionale di Marsiglia con uno stand di marketing territoriale che punta a promuovere le eccellenze del territorio metropolitano come ‘prodotti’ da scoprire, – continua la consigliera delegata – in uno spazio allestito con una entusiasmante collaborazione con la Camera di Commercio Italia/Francia a Marsiglia ed il Dipartimento delle Bocche del Rodano, l’evento segue le molte attività già svolte a distanza negli ultimi mesi che hanno visto interessati, oltre a me, i colleghi consiglieri delegati Claudio Garbarino (Piano Strategico e Trasporti) e Salvatore Muscatello (Sviluppo Economico), insieme ai rappresentanti di questa meravigliosa città con cui si condividono molte eccellenze, ma anche problemi simili, che una collaborazione come questa può aiutare a superare al meglio.”

“La volontà del nostro Ente – conclude Laura Repetto – è quella di continuare collaborare in maniera sempre più stretta con il dipartimento delle Bocche del Rodano ed il Comune di Genova, in particolare nel settore della rivoluzione green, della transizione digitale e dello sviluppo sostenibile”