Infrastrutture, digitalizzazione e green: Bucci presenta i progetti di Genova all’ambasciatrice finlandese

Genova. Questa mattina il sindaco Marco Bucci ha incontrato nel suo ufficio a Palazzo Tursi l’ambasciatrice di Finlandia in Italia Pia Rantala-Engberg.

Durante l’incontro il sindaco ha esposto all’ambasciatrice i progetti previsti per rispondere alle grandi sfide che aspettano Genova nei prossimi anni: le infrastrutture, in un contesto economico che è ripartito in maniera decisa rispetto anche al 2019, in particolare quelle legate alla portualità e al Terzo Valico, che porterà la nostra città a posizionarsi in maniera competitiva a livello europeo.

Il sindaco ha posto l’accento anche sull’importanza della digitalizzazione cittadina, nella quale la città intende ricoprire un ruolo di primo piano all’interno del panorama nazionale.

E ancora: progetti relativi alla mobilità urbana green e alla logistica portuale “zero carbon” da realizzarsi con i finanziamenti del Recovery Fund.

Dall’ambasciatrice Pia Rantala-Engberg l’impegno a portare in Finlandia la vitalità, l’energia e la voglia di crescere di Genova.

Al termine della visita il sindaco Bucci ha donato all’ambasciatrice Pia Rantala-Engberg il libro illustrato sui Palazzi di Genova.