“Incita alla violenza e viola i termini del servizio”: Telegram chiude il canale no vax ‘Basta Dittatura’

“Questo canale non può essere visualizzato perché ha violato i Termini di Servizio di Telegram”: è quanto si legge da questa notte se si tenta di accedere a ‘Basta Dittatura’, il canale No Vax e No Green pass seguito da oltre 42 mila utenti in tutta Italia.

Il canale veniva utilizzato anche per autoconvocarsi alle manifestazioni, ma da settimane venivano diffusi indirizzi e numeri di telefono di politici, rappresentanti delle istituzioni e noti medici divenuti bersagli di minacce e insulti.

La procura di Torino aveva chiesto il sequestro del canale, ma è stato lo stesso telegram a chiudere il canale per “incitamento alla violenza” che ha causato la violazione dei termini del servizio.

I no vax si sono intanto riorganizzati aprendo un nuovo canale ‘Basta dittatura-Proteste’ che ha raccolto in poche ore 6400 iscritti