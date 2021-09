Incidenti (non gravi) e traffico intenso: code in A10 e in A12, rallentamenti sulla A26

Albisola/Celle. E’ di due feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 10.30 sull’autostrada A10 tra i caselli di Albisola e Celle Ligure. A scontrarsi, per cause ancora da chiarire, sono state tre autovetture. E un altro incidente sempre con due feriti lievi ha interessato la A12 tra Nervi e Recco.

Il risultato, tuttavia, è un ennesimo sabato di code e rallentamenti dopo il venerdì di passione in A12. Nel frattempo fortunatamente tutti i cantieri sono stati rimossi per il fine settimana.

Ecco la situazione aggiornata:

Ore 11.30. Coda di 8 km in A10 tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Celle Ligure. Coda anche in A26 tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso. Coda anche in A12, tre chilometri tra Genova Est e Recco