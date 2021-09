Incidente in corso Europa, si ribalta furgoncino dell’Amiu: un ferito

Genova. Incidente questa sera in corso Europa nella zona di Quarto: un furgoncino dell’Amiu, per cause da chiarire, si è ribaltato su un fianco.

Sul posto i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia locale.

È successo alle 20 all’altezza della farmacia Europa, prima del semaforo in direzione Levante. L’uomo che era alla guida è uscito da solo dal mezzo e per fortuna non ha riportato ferite gravi. Èstato comunque portato all’ospedale in codice giallo per dinamica.

A causa dell’incidente si sono formate code fino a San Martino.