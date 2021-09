Incidente in corso Europa, ennesima auto ribaltata: una donna finisce all’ospedale

Genova. Ancora un’auto ribaltata in corso Europa nel Levante genovese. È successo ieri sera intorno alle 22.30 a Nervi, poco dopo l’inizio della pedemontana in direzione centro.

L’incidente per fortuna non ha avuto gravi conseguenze: alla guida c’era una donna che è stata trasportata in ospedale in codice giallo con ferite lievi.

Sul posto gli agenti della polizia locale. Il traffico è rimasto rallentato per alcune decine di minuti. I vigili del fuoco sono intervenuti per raddrizzare la macchina cappottata.

In corso i rilievi della sezione infortunistica per accertare la dinamica dell’accaduto.