Genova. Aveva appena rapinato una prostituta l’uomo ubriaco che la scorsa notte ha imboccato via Ferrara contromano a Genova causando un incidente con sette feriti, tra cui due bambini di tre anni. L’uomo, un liberiano di 51 anni, è ora in coma ed è accusato di rapina e lesioni stradali.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della sezione infortunistica della polizia locale, l’uomo aveva consumato un rapporto con una prostituta ma non l’aveva pagata. Anzi, dopo una discussione le ha scippato la borsetta ed è scappato.

L’uomo aveva un tasso alcolemico di 1,80 grammi per litro (a fronte di un tasso di 0,50 massimo previsto). Gli agenti hanno anche trovato sull’auto alcuni grammi di marijuana.

Gli agenti dell’Infortunistica, anche vagliando il sistema di telecamere di videosorveglianza della zona, stanno cercando di capire se a bordo con lui ci fossero altre persone che si sono date alla fuga. Una sarebbe già stata rintracciata e portata negli uffici della municipale per l’interrogatorio.

Lo scontro è avvenuto nella parte inferiore di via Ferrara, non lontano dall’incrocio con via Bologna. L’uomo alla guida dell’auto pirata viaggiava in discesa (in quel tratto è piuttosto ripida) e ha superato un’altra macchina, non coinvolta nello scontro.

guarda tutte le foto 13



Via Ferrara, incidente nella notte: auto contromano centra scooter e altra vettura

In contromano ha centrato la vettura su cui viaggiavano una famiglia, padre, madre e figlie: due bambine piccole, gemelle ricoverate in condizioni non gravi al Gaslini e dimesse con prognosi di due giorni, insieme al papà. Il fatto che viaggiassero sui seggiolini di sicurezza opportunamente assicurate ha evitato il peggio. La mamma è stata portata al villa Scassi.

Coinvolto nello scontro anche un maxi-scooter guidato da un uomo di 51 anni che nell’impatto ha perso un piede. Un’equipe medica del San Martino sta cercando di salvare l’arto.