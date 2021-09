Incidente alle Ferriere, frontale tra due auto: 6 feriti tra cui due bambine, gravissima una donna

Lumarzo. Grave incidente intorno alle 13 nei pressi della galleria delle Ferriere che collega Valbisagno e Valfontanabuona. Due auto si sono scontrate frontalmente e in tutto 6 persone sono rimaste ferite tra cui due bambine di 10 e 12 anni.

Sul posto, oltre a numerose ambulanze arrivate da Genova, Torriglia e Cicagna, i primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco che hanno dovuto soccorrere quattro persone rimaste incastrate tra le lamiere. I due conducenti, invece, hanno riportato ferite più lievi e sono riusciti a lasciare da soli l’abitacolo.

La più grave è una donna, trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino con l’elicottero dei vigili del fuoco. È intubata e le sue condizioni, da quanto si apprende, sono molto serie.

Nello schianto sono rimaste coinvolte anche due bambine di 10 e 12 anni: entrambe sono state trasportate all’ospedale Gaslini in ambulanza, una in codice rosso per una frattura e una in codice giallo con ferite di minore entità.

Feriti anche un uomo e una donna, i loro genitori, ricoverati in codice giallo al San Martino di Genova.