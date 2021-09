Mezzanego. Una donna è rimasta ferita, in modo non grave, in un incendio boschivo divampato a Mezzanego, ai margini della provinciale 37.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Chiavari, presenti sul posto con una squadra, e i volontari.

La donna è rimasta ustionata ed è stata trasferito dal personale del 118 all’ospedale Villa Scassi. Sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’incendio.