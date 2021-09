Incendio e nube di fumo nero vicino a lungomare Canepa, a fuoco un cumulo di rifiuti

Genova. Un principio di incendio si è sviluppato poco dopo mezzogiorno in un’area esterna vicino a lungomare Canepa tra via Scarsellini, via Pietro Chiesa e via Fiamme Gialle, nella zona di San Benigno.

Una nube di fumo nero ha invaso la zona allarmando residenti e passanti, ma per fortuna non si registrano gravi conseguenze. I vigili del fuoco in breve tempo sono accorsi sul posto e hanno spento le fiamme. A bruciare, da quanto si apprende, è stato un cumulo di rifiuti.

Non risultano feriti né persone intossicate. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale, ma non sono state necessarie chiusure o limitazioni al traffico.