In fiamme un canneto vicino ai palazzi, paura nella notte sulle alture di Pegli

Genova. Fiamme e fumo nella notte, anche pericolosamente vicino alle case, ma l’intervento dei vigili del fuoco è riuscito ad arginare per tempo l’incendio divampato ieri sera in un canneto nella zona di via Ungaretti, alle spalle di Pegli, nel ponente genovese.

Il rogo è divampato intorno alle 10. Immediato l’arrivo dei pompieri che ha evitato che le fiamme si propagassero oltre. La prima cosa è stata infatti mettere in sicurezza gli edifici vicino al rogo.

Non è la prima volta, quest’estate, che nella zona si verificano incendi. Sia piccoli roghi sterpaglie, come quest’ultimo, ma anche più importanti, come quello di qualche settimana fa a Ca’ Nuova, per il quale erano state evacuate anche alcune famiglie.

(foto Fabio Dagnino)