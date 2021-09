Canarie. Il vulcano dell’isola di La Palma, nell’arcipelago delle Canarie, è tornato ad eruttare ieri pomeriggio emettendo dalla sua cima esplosa migliaia di tonnellate di fumo, lapilli e lava.

L’eruzione del vulcano Cumbre Vieja, silente da oltre 50 anni, ha fatto scattare immediatamente il piano di evacuazione completato proprio in queste ore: sono circa 5 mila le persone che hanno di fatto abbandonato la proprie abitazioni, tra cui diversi italiani.

Secondo quanto riferito alla stampa mondiale dal dal direttore tecnico del Piano di prevenzione del rischio vulcanico delle Isole Canarie, Miguel Angel Morcuende il fiume di magma è già entrato nel comune di Los LLanos de Aridane attraversando l’autostrada LP2, ha affermato Morcuende, e, secondo le simulazioni effettuate dal National Geographic Institute, la lava potrebbe colpire i villaggi costieri di La Bombilla e Puerto Naos.

Allarme a parte, non si registrano feriti o morti ma “solo” una decina di edifici inghiottiti dalla lava, la potenza del fenomeno naturale sta letteralmente conquistando il mondo grazie alle trasmissioni in diretta dell’eruzione, h24: nella serata di ieri, e per tutta la notte, lo spettacolo dell’eruzione “ad un tiro di schioppo” ha tenuto incollati ai monitor centinaia di appassionati in tutto il mondo.