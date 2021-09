Il parco nazionale di Portofino sarà il più piccolo d’Italia? Cingolani: “Non contano le dimensioni”

Genova. “Non è questione di dimensione, ma di qualità e prospettiva. Ovviamente un parco come quello di Portofino è diverso da un parco montano grandissimo, ha delle peculiarità di attrattività diverse”. Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, a margine del convegno organizzato dalla Cgil, risponde a chi gli chiede se quello di Portofino finirà per essere il parco nazionale più piccolo d’Italia.

Nel corso dell’ultimo incontro tra Cingolani (in videoconferenza), Regioni, Anci e i Comuni interessati è stato deciso di congelare la perimetrazione studiata dall’Ispra dopo il ricorso vinto al Tar da un’associazione ambientalista e di inviare una nuova proposta entro 20 giorni. E se questa si avvicinasse a quella ipotizzata dal Wwf e sposata da Toti, potrebbe trattarsi di un record negativo in termini di estensione.

“Non mi soffermerei su questo, ma sull’opportunità e sulle finalità che un parco del genere deve avere che è ovvio che sono un po’ diverse da quelle della maggioranza dei parchi perché è un punto di attrazione mondiale, con un certo tipo di turismo. Bisogna essere flessibili”, ha aggiunto ancora Cingolani.

La proposta di Ispra coinvolgerebbe in tutto 11 Comuni (Avegno, Camogli, Cicagna, Chiavari, Coreglia Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, Santa Margherita, Tribogna e Zoagli) Attualmente il parco ha un’estensione di 1.056 ettari e comprende solo i comuni di Camogli, San Fruttuoso e Portofino. Dopo il decreto ministeriale emanato in esecuzione della sentenza del Tar del Lazio, lo scorso agosto si era svolta una riunione in prefettura. In base a quanto stabilito la settimana scorsa il ministero attenderà per circa un mese, 20 giorni, che i sindaci e gli enti locali presentino un’ipotesi alternativa alla perimetrazione e alle norme di salvaguardia di Ispra.