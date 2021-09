Il ministro Giovannini a Genova: “Bucci riconfermato commissario? Ci stiamo lavorando”

Genova. Il sindaco Bucci sarà riconfermato commissario straordinario? “È esattamente una delle cose cui stiamo lavorando. Genova sarà destinataria di interventi molto forti, abbiamo bisogno di rapidità nell’attuazione di quegli investimenti”. Così ha risposto il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini prima dell’inaugurazione del 61esimo Salone Nautico a Genova.

Il decreto che apre alla proroga della struttura commissariale fino al 2024 è ormai una certezza, ma sull’effettiva riconferma di Bucci nel ruolo è sorto più di un dubbio negli scorsi giorni. Anche perché, secondo alcune interpretazioni della normativa in vigore, in quel caso non potrebbe ricandidarsi a sindaco. Lo stesso Bucci ha glissato lasciando la palla nelle mani del Governo.

Ma non c’è solo il nome di Bucci, a proposito di commissari. Anche il governatore Giovanni Toti è in pole position come possibile commissario governativo per le autostrade in Liguria. Nelle scorse settimane l’interlocuzione con Giovannini è stata fitta e costante, anche se finora è rimasto sempre tutto nel campo delle ipotesi.

“Abbiamo deciso di affrontare il tema della sicurezza sulle nostre autostrade in modo molto serio – risponde Giovannini -. Per questo tutti i concessionari autostradali sono impegnati a fare i lavori di manutenzione per mettere in sicurezza la nostra rete. Purtroppo abbiamo delle infrastrutture che in molti casi sono molto vecchie e non è una cosa che si risolve in una settimana o in pochi mesi”.

E sulla possibile nomina di Toti: “Abbiamo lavorato intensamente con il governatore Toti e con il sindaco Bucci per ridurre al minimo i disagi. L’ipotesi del commissariamento è una cosa che stiamo discutendo, quello che però deve essere chiaro è che il paese deve darsi una prospettiva di medio e lungo termine sugli investimenti, in primo luogo per manutenere la rete infrastrutturale e poi per svilupparla ulteriormente”.