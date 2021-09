Il leccio di Montesignano è il settimo albero monumentale di Genova: ‘osserva’ la Val Bisagno dal 1831

Genova. Un leccio piantato nel 1831, quando Genova aveva perso da pochi anni l’indipendenza repubblicana e l’unità d’Italia era ancora cosa lontana, e che da quel giorno osserva la val Bisagno dall’alto della collina di Montesignano, sopra ponte Carrega, è diventato il settimo albero monumentale della città.

A sancire l’entrata nell’olimpo degli alberi storici dell’esemplare presente nel sagrato della chiesa di San Michele, una targa che ne ricorda l’anno di nascita, citando ‘Tramonto’, la lirica di Camillo Sbarbaro che menziona la pianta. E così il leccio del sa

“È un ulteriore tassello per riconoscere dignità e bellezza a questo territorio e noi siamo felici di essere stati i promotori di questa iniziativa di tutela – scrive in una nota il Municipio IV Media Val Bisagno, guidato dal presidente Roberto D’Avolio – vogliamo ringraziare chi ha partecipato all’evento: ASD Questioni di Danza che ha messo in atto una performance teatrale dedicata a Camillo Sbarbaro, con la regia di Nando Nevoso. Ringraziamo per gli interventi il presidente del Municipio 4 Media Val Bisagno , don Mimmo Anselmo, Mauro Pirovano, Luisa Piccardo e la memoria storica del quartiere, la signora Anita, pronipote di colui che piantò il leccio nel 1831″.

Ma non solo: £Grazie anche a Associazione Il Leccio ODV per averci prestato l’impianto di amplificazione. Infine un grande grazie alla scuola primaria #Andersen di Sant’Eusebio e alle maestre e ai bambini presenti. Un bel pomeriggio di comunità, ne avevamo proprio bisogno”.