Il Genoa guarda a oriente: partnership con Yamei Sports

La nuova piattaforma asiatica di sport e intrattenimento Yamei Sports ha annunciato l’inedita regional partnership con il Genoa Cfc.

“Per il Genoa – si legge nella nota del club passato al fondo 777 Partners – Yamei Sports rappresenta un partner di livello, con un capitale solido e una grande base che dimostrano la forza di questo marchio nel campo dello sport e dell’intrattenimento. I risultati sono già evidenti in molte partnership, con risultati vincenti per entrambi, società e investitore”.

Brnel Arelloon, responsabile marketing di Yamei Sports, ha detto: “Yamei Sports è diventata la piattaforma leader di sport e intrattenimento per le nuove generazioni in Asia, e grazie a interessi e competitività crescenti nell’industria dello sport in Asia e la crescente globalizzazione, il desiderio di Yamei Sports di espandersi nel mercato globale è sia una tendenza che un’ambizione”.

Prosegue Arelloon: “La partnership con il Genoa, il club più antico d’Italia, è un attestato del rispetto e dell’amore che Yamei Sports ha per il gioco del calcio. Con i punti di forza delle sue tecnologie e delle sue raccolte di dati, Yamei Sports è stata in grado di offrire un’ottima esperienza ai suoi utenti e ha guadagnato un’ottima reputazione. Yamei Sports intraprenderà un nuovo piano strategico per espandere e ottimizzare i punti di forza dei suoi prodotti per il mercato globale”.

“L’obiettivo strategico di Yamei Sports – conclude – è creare un modello di mercato globale dell’intrattenimento sportivo, sfruttando l’ecosistema dell’industria asiatica per creare nuove soluzioni per l’intrattenimento sportivo online per l’Asia e per i mercati globali. Questa partnership porterà senza dubbio nuovi benefici in termini di tecnologia, reputazione e consapevolezza a Yamei Sports, e aiuterà anche il Genoa nella sua espansione nel mercato asiatico“.

Foto tratta dal sito ufficiale del Genoa.