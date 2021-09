Il Genoa al cambio di proprietà: Preziosi passa la mano a 777 Partners

Genova. La notizia sta montando come un’onda e rimbalzando ovunque. Il Genoa è al cambio di proprietà, che passa così a 777 Partners, il fondo americano che era entrato nel calcio acquistando il 6% del Siviglia.

Le fonti societarie non ha ancora confermato in via ufficiale, ma la realtà era che tutto era già fatto: occorreva solo trovare il giorno per le firme. Questione di ore probabilmente l’annuncio ufficiale.

Intanto, su Instagram, la figlia di Enrico Preziosi, Paola ha pubblicato una storia attorno alle 13.10, che potrebbe essere collegata a questa notizia (vedi immagine in fondo all’articolo).

Termina così l’era Preziosi. L’imprenditore aveva rilevato il Genoa nell’estate 2003, salvandolo da un probabile fallimento. Si chiude un ciclo fatto di gioie e dolori per i tifosi rossoblù, che hanno vissuto momenti altissimi con la partecipazione all’Europa League, ma anche brucianti delusioni come la retrocessione in serie C a causa di Genoa-Venezia, la partita era stata comprata per assicurarsi la certezza della promozione in serie A.

Preziosi resterà comunque nella storia della Società rossoblù: è colui che è durato di più al vertice del Grifone. Resta da vedere il ruolo che avrà adesso, se traghettatore o comunque presente con qualche carica.