Genova. Nei giorni della kermesse Genova Jeans, uno dei negozi di via Pré – la strada simbolo della manifestazione – si trova la bottega temporanea (più una vetrina, in realtà) dell’unica marca di jeans ideata e realizzata a Genova.

“La particolarità di questo tipo di capi – spiega Gino Repetto, fondatore di Injeans Genova – è che abbiamo utilizzato il vero jeans dei ‘camalli’ del 1500, un fustagno composto da lino e cotone e tinto di blu”. Quella, appunto, la tela utilizzata anche dai lavoratori del porto, nei secoli, prediletta perché particolarmente resistente e facile da lavare.

Made in Genoa a tutti gli effetti i pantaloni da uomo e da donna, le camicie, gli accessori griffati Injeans. Perché l’iniziativa è portata avanti insieme a Rosso35, una factory di abbigliamento che ha sede nel quartiere di Carignano, e in collaborazione (per le borse) con un artigiano della pelle nel quartiere del Carmine, “Flavio”.

“Creare e produrre a Genova ovviamente ci costa molto di più che se dovessimo farlo altrove – continua Repetto, già conosciuto a Pré per un’innovativa società che realizza occhiali – ma per noi è importante dare una forte impronta locale”.

Nella bottega di Pré, in esposizione, anche alcuni foulard coloratissimi. L’illustrazione, ideata dal designer Simon Clavière-Schiele, si chiama “Jeanswar” e rappresenta la controversia che oppone da anni le città di Nimes e di Genova relativamente alla paternità dei blue jeans.

La storia in un disegno che sarà esposto a palazzo Bianchi nel corso della mostra Il trionfo della virtù, si vedono un grifone, simbolo di Genova, e un alligatore, simbolo di Nimes, un telaio – che rappresenta i luoghi nella città francese dove i jeans venivano tessuti – e i fiori dell’indaco di oriente – con i quali la tela veniva tinta a Genova, infine il Golden Gate di San Francisco, ovvero gli Usa, dove i carichi di jeans venivano mandati e dove questo tipo di tessuto venne modernizzato.

I prodotti Injeans, veri e propri pezzi di artigianato, non si possono comprare in via Pré nei giorni della manifestazione – è concessa solo l’esposizione – ma sono disponibili sul sito internet del marchio Injeans e si possono scoprire anche attraverso i social.