Il cardinale Bagnasco annuncia di avere il Covid: “Sto bene grazie ai vaccini”

Genova. “Io dico semplicemente la mia esperienza, che sto facendo il Covid, ma in forma estremamente leggera, senza disturbi particolari e questa leggerezza penso sia sicuramente dovuto al fatto che ho concluso le vaccinazioni già dal maggio scorso”.

Questa la dichiarazione del cardinale Angelo Bagnasco, ex arcivescovo genovse, lasciata al portale VaticanNews, durante un’intervista a tutto tondo sui principali temi di attualità in Italia come nel mondo.

Nessun allarme per la salute del prelato, quindi: “Era noto che anche con la vaccinazione si può essere contagiati e si può anche contagiare ma in forme estremamente leggere”.