Il cardinale Bagnasco ricoverato al Galliera per Covid, l’ospedale: “Buone condizioni”

Genova. Il cardinale Angelo Bagnasco, ex arcivescovo genovese, è attualmente ricoverato all’ospedale Galliera di Genova per infezione da Covid-19. È entrato in ospedale due giorni fa, il 28 settembre.

La direzione sanitaria della struttura che precisa: “Sua Eminenza ha completato il ciclo di immunizzazione nel mese di maggio 2021 con vaccino a mRNA. Le condizioni generali sono più che buone e l’evoluzione clinica è positiva”.

Solo la settimana scorsa aveva annunciato in un’intervista rilasciata a Vaticana News di aver contratto il virus:

“Io dico semplicemente la mia esperienza, che sto facendo il Covid, ma in forma estremamente leggera, senza disturbi particolari e questa leggerezza penso sia sicuramente dovuto al fatto che ho concluso le vaccinazioni già dal maggio scorso”.

E aveva sottolineato: “Era noto che anche con la vaccinazione si può essere contagiati e si può anche contagiare ma in forme estremamente leggere”.