Il 26 settembre corsa solidale all’Idroscalo di Milano, raccolta fondi anche per i bimbi del Gaslini

Genova. Si chiama “Io Corro per Loro” la corsa solidale, non competitiva, aperta a runner, amatori e famiglie, organizzata dalla Fiagop domenica 26 settembre presso il Parco Idroscalo a Milano.

La Fiagop è la Federazione Nazionale delle Associazioni di Genitori di bambini e adolescenti che hanno contratto tumori o leucemie e riunisce la maggior parte delle organizzazioni presenti su tutto il territorio italiano, fra cui l’Abeo Liguria, l’Associazione Ligure Bambino Emopatico ed Oncologico che opera presso il Gaslini di Genova.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di raccogliere fondi da destinare alla ricerca in modo da dare la possibilità a tanti bambini e ragazzi di guarire da un tumore: solo insieme si può raggiungere questo obiettivo ed è per questo che anche Abeo partecipa all’evento e invita tutti coloro che ne hanno la possibilità di correre insieme domenica 26 settembre.

Chi non potesse partecipare in presenza lo potrà fare in modalità connessa da qualunque parte d’Italia. Per info è a disposizione il sito www.iocorroperloro.it.