I colori della Samp sul muro vicino al Ferraris: due ragazzi denunciati per imbrattamento

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha denunciato questa notte due genovesi di 18 e 21 anni per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui in concorso. Secondo quanto riportato dalla nota stampa della Questura, dopo una segnalazione riguardante la presenza di persone incappucciate che stavano imbrattando i muri della vecchia biglietteria del Luigi Ferrari, una voltante è intervenuta sul posto.

Gli agenti però non hanno trovato nessuno e, dopo aver constatato che il muro era stato da poco imbrattato con i colori della Sampdoria e la vernice freschissima, hanno deciso di fare un giro nelle vie limitrofe alla ricerca degli autori del gesto.

Poco dopo gli operatori hanno visto in via Tortosa una ventina di giovani vestiti di nero con felpe e cappucci calzati, che, alla vista della Polizia, si dileguavano in direzioni diverse. I poliziotti però sono riusciti a fermarne 5 notando immediatamente che due di loro, il 18enne ed il 21enne, erano molto sudati, nervosi ed insofferenti al controllo e con viso, mani e gambe sporchi di vernice del solito colore con cui era stato imbrattato il muro.