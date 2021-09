Guasto a una tubatura, via Domenico Chiodo senz’acqua fino al pomeriggio

Genova. Guasto a una tubatura dell’acqua questa mattina nella zona alta di Castelletto. Il guasto – fanno sapere da Iren – è avvenuto in via Domenico Chiodo che al momento si trova senz’acqua.

Iren stima di riparare il guasto entro metà pomeriggio di oggi sabato 25 settembre.

Per chi necessita rifornimento d’acqua, Iren ha messo a disposizione un’autobotte in Via Domenico Chiodo tra il civico 39 e il civico 43, all’altezza dei serbatoi San Simone.

Per il rifornimento è necessario essere muniti di contenitori. Per chi è impossibilitato per motivi gravi a raggiungere l’autobotte per il rifornimento autonomo, può chiamare la Sala Emergenze di Protezione Civile al numero 0105577868.