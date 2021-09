Green pass a Tursi, la Lega rilancia: “Obbligo anche per il Consiglio comunale”

Genova. Torna ad infiammarsi la politica ‘di palazzo’, con la fuga in avanti della Lega sull’obbligatorietà del green pass anche per i rappresentanti eletti negli organi democratici degli enti locali.

Dopo la spinta del presidente dell’assemblea regionale Medusei sull’obbligo del lasciapassare sanitario per i consiglieri regionali, spinta che è arrivata nel giorno in cui lo stesso presidente della giunta Giovanni Toti, invece, apriva al mantenimento dell’esenzione, come al momento pare essere orientato il Parlamento, è il turno del presidente del Consiglio comunale di Genova, Federico Bertorello: “Se il Green pass diventerà obbligatorio per i dipendenti pubblici dovrà esserlo anche per i consiglieri comunali per l’accesso in Sala Rossa. Non può esserci disparità di trattamento. Le regole devono valere per tutti senza distinzione, come valgono per i cittadini lo stesso sarà per i loro rappresentanti”.

Dichiarazioni che arrivano dopo la richiesta di alcuni gruppi consiliari dell’opposizione (Lista Crivello lo aveva chiesto già dieci giorni fa), ma che infiammano il dibattito politico soprattutto interno alla maggioranza “di governo”, visto le posizioni differenti tra Lega e Fratelli d’Italia, da tempo alle prese con una gara interna per la leadership del centrodestra.