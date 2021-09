Genova. Svelata la targa commemorativa ad Aldo Gastaldi “Bisagno”, nel centenario della sua nascita, sulla facciata della casa natìa nel quartiere di Granarolo. Alla cerimonia, molto partecipata, sono intervenuti il sindaco di Genova Marco Bucci, l’arcivescovo Marco Tasca, il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi, la sorella e il nipote Aldo che ha ricordato la figura del partigiano Bisagno, morto a 23 anni, il 21 maggio 1945 a Desenzano Del Garda, con la lettura di alcune significative lettere alla famiglia inviate durante la guerra di Liberazione.

«La commemorazione di Bisagno – ha detto il sindaco Bucci – è per me molto sentita perché rappresenta un faro per la sua capacità di vedere con cuore e cervello, ha affrontato una sfida in un momento difficile della storia e oggi è un esempio per tutti noi per affrontare con cuore e passione le sfide che dobbiamo vincere: dal Covid all’economia, Genova che vuole un ruolo nell’Europa fino alle infrastrutture. Bisagno ci ha insegnato che le sfide si possono affrontare anche se sono difficili, con coraggio, determinazione, intelligenza, cuore e passione senza arrenderci per la nostra città e i nostri figli». Monsignor Tasca ha poi ricordato il processo di beatificazione in corso per Bisagno.

La targa in marmo, oltre a riportare una frase di un epistolario, “Questa è la casa ove nacque il Servo di Dio Aldo Gastaldi – Bisagno, Comandante della divisione Cicheso”. Non è utilizzata la parola “partigiano”, anche se lo stesso Gastaldi è ricordato come il “primo partigiano d’Italia”

Aldo Gastaldi nasce a Granarolo il 17 settembre 1921 da Paolo Gastaldi e Maria Lunetti. Conseguito il diploma di perito elettrotecnico nel 1939, inizia a lavorare alla Società San Giorgio di Sestri Ponente e si iscrive nel frattempo alla facoltà di Economia e Commercio, quando nel 1941 riceve la chiamata alle armi. Le lettere inviate alla famiglia durante il periodo di addestramento a Casale e Pavia svelano un giovane tanto severo con se stesso quanto capace di delicatezza e affetto verso gli altri.

Il 15 agosto 1942 entra in servizio come sottotenente nel 15° Reggimento Genio presso la caserma di Chiavari, dove si distingue per il rapporto fuori dal comune che riesce a stabilire con i suoi soldati. L’8 settembre 1943 Aldo è di pattuglia in città quando arriva la notizia dell’armistizio; non appena viene a sapere che i tedeschi hanno occupato la caserma fa nascondere le armi agli uomini che ha con sé, poi li lascia liberi di andarsene. Nelle settimane successive viene contattato da Giovanni Serbandini “Bini”, comunista, che rimane colpito dalla ferma decisione maturata dal giovane ufficiale: “Era l’antitesi dell’attendismo”, dirà. Con un ristretto gruppo di uomini si stabiliscono a Cichero, alle pendici del monte Ramaceto. Aldo viene eletto comandante e prende il nome di “Bisagno”, dal torrente che taglia in due Genova.

Targa casa natale Aldo Gastaldi

I mesi che seguono servono a impostare la vita partigiana secondo delle precise regole militari e morali, dando vita a quella che diverrà poi celebre come la “scuola di Cichero”. I giovani si rifugiano in montagna e trovano nel loro comandante un esempio da imitare; Bisagno infatti interpreta il comando non come potere, ma come servizio; è il primo ad esporsi ai pericoli e l’ultimo a mangiare, riserva a se stesso i turni di guardia più pesanti. Si conquista così l’amore e la stima degli uomini e delle popolazioni contadine, senza il cui sostegno la lotta partigiana sarebbe stata impossibile. Temuto e rispettato anche dai nemici, riesce a far disertare un intero battaglione della Divisione “Monterosa”, il “Vestone”, che passerà poi tra le file partigiane da lui comandate.

Cattolico, apartitico, con un carisma straordinario, Bisagno si oppone con decisione ai continui tentativi di politicizzazione delle formazioni partigiane messi in atto dal partito comunista. “Noi non abbiamo un partito, noi non lottiamo per avere un domani un ‘careghin’, vogliamo bene alle nostre case, vogliamo bene al nostro suolo e non vogliamo che questo sia calpestato dallo straniero.”

Con l’avvicinarsi della fine della guerra Bisagno, amatissimo dalla gente e irriducibile ai compromessi della politica, diventa un ostacolo ai piani dei partiti membri del CLN.

Nella riunione di Fascia (Marzo 1945) il Comando Militare Unico della Liguria chiede a Bisagno di farsi da parte e questo provoca la reazione dei partigiani che irrompono sul luogo della riunione con le armi spianate contro i rappresentanti del Comando. Solo l’intervento di Bisagno stesso, che richiama alla calma gli uomini, evita una carneficina. Il Comando si deve accontentare di ridurre l’influenza di Bisagno dividendo in due la Divisione Cichero.

Nei giorni successivi alla liberazione Bisagno si scaglia più volte contro i regolamenti di conti che insanguinano le strade di Genova. Per garantire l’incolumità di alcuni suoi partigiani, ex alpini originari del Veneto e della Lombardia, li accompagna personalmente a casa. Muore il 21 maggio 1945 a Desenzano del Garda, dopo aver riconsegnato alle famiglie tutti i suoi uomini.

Al funerale a Genova partecipa una folla impressionante. A “Bisagno” è stato attribuito il titolo di “Primo Partigiano d’Italia”. Nel giugno 2019 il cardinale Angelo Bagnasco ha avviato la causa di beatificazione di Gastaldi per “la sua grande fede, semplice e profonda, unita ad un abbandono e a una illimitata fiducia nella Provvidenza Divina”.