Goliardica: Giorgio Santeusanio è il nuovo tecnico

Genova. La Goliardica riparte da Giorgio Santeusanio, nominato nuovo allenatore.

La squadra, che non non ha giocato il match di Coppa Italia con il Marassi, scenderà in campo domenica sera, ore 20, affrontando il Little Club James.

Di seguito il comunicato ufficiale della società:

“ASd Goliardicapolis comunica, che il mister delle prima squadra per la prossima stagione sarà Giorgio Santeusanio. La società augura al mister una stagione ricca di soddisfazione e lo ringrazia per quanto fatto in questi primi giorni molto particolari”.