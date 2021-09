Giustizia amministrativa, per i 50 anni del Tar convegno nazionale a Genova

Genova. A 50 anni dalla nascita dei tribunali amministrativi Genova ospiterà due giorni di convegno nazionale, l’uno e il due ottobre al consiglio dell’ordine degli avvocati, ‘Il punto sul giudice dell’amministrazione’.

L’evento vedrà un inedito confronto tra magistrati, avvocati, docenti universitari, rappresentanti delle istituzioni e della società civile “per capire – spiegano gli organizzatori – se la giustizia amministrativa possa qualificarsi come un obsoleto freno ovvero come un prezioso Abs per l’economia”.

Si inizierà con i saluti del presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi e del presidente del Tar Liguria Giuseppe Caruso. Interverranno l’ex sindaco di Genova e docente di diritto Amministrativo Giuseppe Pericu, oltre che parlamentare e allievo dell’onorevole Roberto Lucifredi, genovese, a cui si deve nel 1971 il merito di aver fatto approvare la legge istitutiva dei Tar.

Il convegno proseguirà poi con alcune relazioni di magistrati e docenti ( Domenico Comporti, Giampiero Lo Presti e Salvatore Gatto Costantino) per concludersi con le proposte dell’avvocatura per rendere più efficiente la giustizia da parte dell’avvocato Daniela Anselmi, presidente dell’Associazione avvocati amministrativisti liguri e vicepresidente dell’Unione nazionale avvocati amministrativisti e le conclusioni del dottor Roberto Pupilella, presidente del Tar Toscana. Il due ottobre in mattinata è prevista una tavola rotonda, moderata dal giornalista Antonio Polito, vice direttore del Corriere della Sera, a cui parteciperanno il sindaco Marco Bucci, la presidente dell’Associazione magistrati amministrativi Già Serlenga, il presidente di Confindustria Umberto Risso, la professoressa Lara Trucco per l’Università di Genova, il presidente del Consiglio dell’ordine di Genova Luigi Cocchi, i magistrati Luca Morbelli e Raffaele Greco, e gli avvocati Domenico Iaria e Anna Maria.