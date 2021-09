Gigi Ghirotti onlus, torna l’evento Non ti scordar di me: Maurizio Lastrico testimonial d’eccezione

Genova. In programma questo weekend, dal 1° al 3 ottobre, l’iniziativa Non ti scordar di me, promossa dall’associazione Gigi Ghirotti Onlus, in collaborazione con il Comune di Genova, per il sesto anno consecutivo.

L’associazione Gigi Ghirotti dal 1984 si impegna a promuovere e comunicare, attraverso i suoi volontari, assistenza sociosanitaria con la terapia del dolore e le cure palliative dedicate ai malati oncologici. Non ti scordar di me rappresenta quindi il fiore che porta con sé il messaggio di attenzione per l’opera di volontariato, riconosciuta dal servizio sanitario nazionale.

“Tra l’amministrazione comunale e la Gigi Ghirotti c’è un legame che di anno in anno si intesifica sempre più. È importante per noi portare avanti questo rapporto perché l’associazione svolge un servizio e attività fondamentali per i cittadini, soprattutto dal punto di vista informativo” – dice l’assessore ai grandi eventi del Comune di Genova, Paola Bordilli.

Il programma

Si parte venerdì 1 ottobre in sala Quadrivium, in piazza santa Marta 2, dalle ore 14.30 con workshop sui servizi dell’associazione e poi alle dalle 16 alle 18 è in programma lo spettacolo teatrale Vivere ogni cosa – Testimonianze di fine vita in cui tre attori e un cantautore guidano il pubblico tra letture, dialoghi e musica per raccontare il “prendersi cura di…”. Testimonial d’eccezione dell’evento è l’attore comico genovese Maurizio Lastrico.

Si prosegue poi sabato 2 ottobre in Largo Pertini, a fianco del teatro Carlo Felice, a partire dalle 10 alle 18.30 per un’iniziativa in piazza. Sarà allestito infatti un grande gazebo animato dai volontari per dare informazioni su servizi e progetti.

Per l’occasione ci sarà anche la possibilità di provare l’esperienza della camminata metabolica, un nuovo modo di fare ginnastica all’aperto, guidato da due personal trainer.

A seguire, alle 19.30. il concerto tributo a Franco Battiato (per prenotarsi occorre chiamare al 0103512623).

Infine l’ultima giornata, domenica 3 ottobre, sul sagrato di alcune parrocchie saranno presenti volontari per distribuire bustine di semi del fiore Non ti scordar di me volto a una raccolta di donazioni.

Appuntamento a San Donato in centro, Diecimila martiri crocifissi a Marassi, S Annunziata del Chiappeto a Borgoratti, San Martino d’Albaro in via Lagustena, S.S. Annunziata di Sturla, San Giuseppe e Padre Santo in via del Commercio, San Siro a Nervi e Nostra Signora della Consolazione in via XX settembre. Inoltre è previsto un punto informazione anche al Mercato Orientale di via XX settembre.