Genova. Non si placano le polemiche su Genova Jeans, neppure nel giorno dell’inaugurazione. Alcuni studenti universitari ed esponenti dei centri sociali genovesi hanno organizzato un presidio di protesta davanti al palazzo della Biblioteca Universitaria in occasione della cerimonia di apertura della rassegna.

“Dal precariato al volontariato, questa è la vostra idea di stato, lavoratori pagati in jeans!” si legge su uno degli striscioni esposti. Il riferimento è alla scelta degli organizzatori di utilizzare giovani volontari come accompagnatori e addetti della manifestazione, per lo più studenti che avranno in cambio il pranzo e un paio di pantaloni denim.

I contestatori hanno anche stigmatizzato il budget di oltre 800mila euro di soldi pubblici per la manifestazione: “Mentre per scuola e sanità soldi mai visti” si legge su un altro striscione. Il presidio si è svolto in maniera pacifica. Presenti alcuni carabinieri, agenti della polizia locale e funzionari della digos.

Durante la notte ignoti avevano vandalizzato uno dei manifesti di Genova Jeans apposti sul palazzo della biblioteca con la scritta “stop gentrification” vergata in vernice nera. Non si arrestano quindi le polemiche sulla manifestazione, avviate dall’opposizione in consiglio comunale a Genova, perplessa per la scarsa chiarezza sui fondi utilizzati in rapporto al contenuto della kermesse.

Poi passata attraverso iniziative come quella dello “sciopero del jeans”, lanciata dal consigliere regionale Ferruccio Sansa, e culminata nella “crisi” – poi rientrata – dei 13 artisti che sembrava volessero ritirare le opere donate per la mostra ArteJeans. Ad ogni modo, Genova Jeans – edizione zero – oggi è pronta a partire. Si svolgerà fino al 6 settembre.