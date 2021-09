Genova Jeans, Bucci: “Irregolarità? Sarei stato il primo a denunciare, l’ho già fatto tre volte”

Genova. “Se non fosse stato tutto in regola, sarei stato il primo a fare denuncia. In questi quattro anni, ho fatto tre denunce alle corte dei conti, tra Comune e città metropolitana. Voi non lo sapete perché le ho tenute segrete. In genere me ne occupo prima io, prima di fare le denunce”. Così il sindaco Marco Bucci commenta gli accertamenti della Corte dei conti in corso sulla manifestazione Genova Jeans. Negli scorsi giorni la guardia di finanza ha acquisito documentazione relativa ai costi dell’evento.

“Non sono mai preoccupato, la Procura della Corte dei conti e la guardia di finanza stanno facendo il loro lavoro e sono contento che lo facciano, sia come cittadino che come sindaco”, rimarca Bucci. È sicuro dunque che sia tutto in regola? “Le fatture non sono ancora state fatte ma è importante che ci sia un accertamento preliminare”.

“Io ho fiducia estrema nella Corte dei conti – aggiunge il sindaco – è dovere del primo cittadino avere fiducia e utilizzare l’aiuto della Corte dei conti quando si incontrano situazioni difficili. Segnalazioni alla Corte dei conti ne facciamo spessissimo”.

Sui costi della manifestazione l’assessore Pietro Piciocchi durante una commissione comunale una settimana prima dell’apertura di Genova Jeans aveva assicurato: “Tutta la spesa sarà giustificata al termine, ora le spese sono ancora in corso di definizione, ci sono trattative in piedi”. Oggi Bucci ribadisce: “I conti sono già tutti pubblici. Quando ci saranno i pagamenti, ci sarà tutto quanto, come abbiamo fatto con Euroflora e tutte le altre le manifestazioni. Non capisco perché questa debba essere trattata diversamente da tutte le altre, forse perché qualcuno non vuole mettersi i jeans”, conclude.