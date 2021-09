Genova Calcio, Giuseppe Maisano sul pari di Finale: “Brave le squadre, meno l’arbitro”

Esordio stagionale per la Genova Calcio nel campionato di Eccellenza. La squadra di Giuseppe Maisano era impegnata sul campo del Finale. I savonesi sono passati in vantaggio con De Benedetti al minuto quarantasei, mentre la Genova Calcio ha pareggiato grazie a un rigore messo a segno da Parodi intorno al sessantesimo.

“Bella partita per come hanno giocato le squadre. Gli episodi di troppo sono dettati da interventi fuori luogo dell’arbitro e da cartellini che hanno penalizzato entrambi le squadre. L’arbitraggio ha innervosito una partita che non era per nulla nervosa”, esordisce Maisano.

Tra Finale e Genova Calcio sono sempre sfide di buon livello: “Due squadre portate a fare gioco per portare a casa il risultato. Non dimentichiamoci che il Finale lo scorso anno è arrivato in semifinale. Siamo due mister con moduli diversi ma che cercano sempre la vittoria”.