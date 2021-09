Genoa sconfitto dall’Alessandria in amichevole, i grigi passano 3-2

Alessandria. Niente da fare per il Genoa, neanche in amichevole il Grifone riesce a trovare una vittoria dopo le due sconfitte nelle prime due giornate in campionato.

L’amichevole contro l’Alessandria termina 3-2 in uno stadio ancora chiuso al pubblico a causa dei lavori di ristrutturazione.

Fatale il primo tempo ai rossoblù, che vanno sotto di tre reti in 20 minuti, poi Criscito accorcia le distanze su calcio di rigore.

Nella ripresa molte sostituzioni e cambi di modulo, Destro insacca il 3-2 all’80’.

Evidente le difficoltà di amalgama di una squadra che è stata costruita soprattutto nel finale di calciomercato. Per Ballardini ci sarà da lavorare duro.

Formazione Genoa primo tempo: Marchetti; Maksimovic, Biraschi, Criscito; Ghiglione, Tourè, Badelj, Sturaro, Fares; Pandev, Caicedo.

Formazione Genoa secondo tempo: Andrenacci; Masiello, Biraschi, Criscito; Sabelli, Portanova, Melegoni, Behrami, Fares; Kallon, Destro.