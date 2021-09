Genoa, lunghe code per entrare allo stadio e nella Nord spuntano bandiere Usa

Genova. L’entusiasmo per i biglietti gratis e la nuova proprietà ha riportato tanti genoani allo stadio.

Un’ora prima della partita era già lunga la coda per i controlli del green pass per entrare in Gradinata Nord.

Prima dell’ingresso in campo delle squadre per il riscaldamento il saluto della nuova proprietà ai tifosi: Adam Weiss (vicepresidente 777 Partners), Juan Arcinegas (managing director 777 Partners), Josh Wander (co-fondatore 777 Partners).

Nella Nord sono parecchie le bandiere Usa sventolate. Comparso anche un cartello “God bless the Usa”.