Gatto cade dall’ottavo piano e resta in bilico su una tenda, salvato dai vigili del fuoco

Genova. Vero che hanno sette vite ma da quell’altezza avrebbe dovuto spenderne almeno tre o quattro per salvarsi.

Fortunatamente un gatto caduto dall’ottavo piano di un appartamento è “atterrato” su una tenda da sole a quello sottostante, restando in bilico sul ciglio del tendone.

Ancora più fortunatamente i vigili del fuoco sono riusciti a mettere la bestiola in salvo. I fatti sono avvenuti oggi pomeriggio in via Barchetta, a Bolzaneto, in Valpolcevera. Il palazzo è quello che fa angolo con via Costantino Reta, uno dei più alti della zona.

I vigili del fuoco hanno dovuto muoversi con molta cautela per raggiungere l’animale. Mentre uno dei pompieri faceva da “sicura” con un retino, altri due della squadra, in piedi sul davanzale, sono riusciti a recuperare il micio consegnandolo sano e salvo alla spaventata proprietaria.