Galleria Sant’Anna, al via i lavori di adeguamento: da lunedì senso unico alternato notturno

Genova. Anas ha programmato gli interventi di adeguamento e completamento degli impianti a servizio della galleria Sant’Anna lungo la strada statale 1 “Via Aurelia”.

I lavori consentiranno l’installazione delle luci di emergenza, la predisposizione del percorso luminoso per l’evacuazione e le luci SOS, l’adeguamento per la prevenzione antincendi, nonché la sostituzione dei corpi illuminanti con lampade di nuova tecnologia a led.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza a partire da lunedi 6 settembre verrà istituito il senso unico alternato dal km 475,000 al km 475,900 dalle ore 21 alle ore 6, da lunedi al venerdi (ad esclusione dei festivi e prefestivi). L’investimento economico per l’adeguamento e il completamento degli impianti è di oltre 1,5 milioni di euro. Il completamento delle attività è previsto il 31 dicembre 2021.