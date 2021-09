Genova. E’ scattata a mezzanotte l’allerta meteo che di fatto sancisce, anche se con qualche giorno di anticipo rispetto al calendario, il passaggio dall’estate all’autunno, con l’esordio della consueta stagione delle piogge per la Liguria e tutta l’area mediterranea.

La massiccia perturbazione di origine atlantica già dalle prime ore della mattina ha fatto sentire il suo potenziale, con forti piogge anche a carattere temporalesco su tutta la regione, concentrate soprattutto sul centro levante. Nell’entroterra genovese ha fatto capolino anche la grandine, con fenomeni intensi anche se di breve durata. In poche ore in Valle Stura sono caduti già 50 mm di pioggia cumulato, con punte di intensità che hanno sfiorato i 120 mm.

Nel corso della mattinata passaggio temporalesco dal ponente al genovesato in successiva estensione a levante, i fenomeni tenderanno nel pomeriggio a concentrarsi e a persistere tra Tigullio e Spezzino. Infine, tra il tardo pomeriggio e la serata, possibile ultimo passaggio instabile dall’interno savonese nuovamente in propagazione a levante. Attenuazione delle precipitazioni e successive parziali schiarite su imperiese.

Dopo un lungo periodo decisamente secco – a Genova Centro Funzionale, dal 1 giugno, sono caduti circa 20 millimetri di pioggia – lo scenario meteo sulla Liguria quindi sta cambiando. Un flusso umido meridionale ha, infatti, iniziato a interessare la regione e precede una perturbazione in arrivo da Ovest che, dalla notte, provocherà rovesci e temporali un po’ su tutta la Liguria.

Arpal ha quindi emanato l’allerta meteo per temporali su tutta la regione con la seguente scansione:

ZONE C, E (LEVANTE ED ENTROTERRA DI LEVANTE):

GIALLA DALLE 00.00 ALLE 6.00 poi ARANCIONE FINO ALLE 15.00 quindi GIALLA fino alle 18.00

ZONE A, B, D (CENTRO PONENTE):

GIALLA DALLE 00.00 ALLE 18.00

Per i bacini grandi di C ed E allerta gialla dalle 6.00 alle 15.00.