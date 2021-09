Frontale a Cavassolo: restano molto gravi le condizioni del 40enne estratto dall’auto

Genova. Restano molto gravi le condizioni del 40enne rimasto coinvolto ieri in uno schianto frontale ieri a Cavassolo nel Comune di Davagna.

L’uomo si trova attualmente ricoverato presso la Rianimazione al 3° piano la prognosi è riservata.

L’incidente si è verificato ieri poco dopo le 13. L’uomo, alla guida di una Fiat Seicento, era rimasto ferito in modo molto grave: estratto con l’attrezzatura idraulica e intubato dai militi del 118, è stato condotto in ambulanza fino alla piazzola di atterraggio, quindi trasportato in elicottero all’ospedale San Martino.

Più lievi le ferite riportate da una donna, trasportata anche lei al San Martino ma in ambulanza e in codice giallo.