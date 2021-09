Forza la finestra di un bar per rubare, incastrato dalle telecamere

Genova. Era entrato in un bar nel bel mezzo della notte forzando una finestra per rubare l’incasso, ma le telecamere collegate al sistema d’allarme hanno fatto il loro dovere.

Grazie alla tecnologia e all’intervento della polizia, l’uomo, un ventiquattrenne albanese, è stato arrestato per furto aggravato.

Il fatto è accaduto in via di Santa Zita alle 3.45: il giovane, dopo essersi introdotto all’interno di un bar forzando una finestra, si è diretto verso il registratore di cassa asportando la somma di 147 euro in moneta.

Tutta la scena è stata però vista dal titolare dell’esercizio attraverso le telecamere interne collegate al sistema di allarme. Immediato è scattato l’intervento degli agenti dell’ufficio prevenzione generale che, pochi minuti dopo, hanno rintracciato e fermato il giovane nei pressi della stazione Brignole con ancora la refurtiva nelle tasche.