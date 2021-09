Quando si va a vedere una partita tra Finale e Genova Calcio, ormai da qualche anno a questa parte, ci si imbatte spesso in gare ad alta intensità e agonismo.

E proprio ieri, il Felice Borel di Finale Ligure, si è ritrasformato in un’arena per il calcio, mettendo di fronte al pubblico una sfida a viso aperto tra due squadre dalle alte ambizioni. Da una parte gli uomini di Buttu, dall’altra quelli di Maisano, non si sono risparmiati a duellare su ogni pallone, rendendo la gara molto avvincente.

Al capolavoro di Debenedetti da fuori area, a ridosso del duplice fischio, risponde il rigore di Parodi.

Quando si parla di “fischio” e “rigore” si cita indirettamente il direttore di gara, molto discusso durante l’incontro: tanti episodi da rivedere e tanto nervosismo in campo.

Beppe Maisano ha bocciato completamente l’arbitraggio di Moro (sez. Novi Ligure), recriminando un rigore precedente a quello poi convalidato, dove è stato fischiato un fuorigioco molto contestato, e per aver reso tesa una partita ricca di spunti interessanti.

Difatti, il tecnico genovese non sottolinea solo gli episodi a suo sfavore, ma anche quelli contro il Finale.

Tante ammonizioni da una parte e dall’altra, anche dalle panchine, con una susseguente espulsione di un dirigente genovese, oltre a quella di Cappannelli.

Insomma, partita ricca di emozioni ma non priva di polemiche.

Le formazioni:

Finale: Porta, Caligaris, Fazio, Galli, Scarrone, De Benedetti F, Faedo, Odasso, Rocca, Debenedetti A, Garibbo. A disposizione: Stavros, Arzarello, Grossi, Marangi, Murrizi, Renda, Vierci, Tripodi, Fabbri. Allenatore: Buttu.

Genova Calcio: Dondero, Calvi, Pittaluga, Boero, Capotos, Orlando, Serinelli, Cappannelli, Parodi, Ilardo, Testore. A disposizione: Brina, Tussellino, Palmisano, Bruzzone, Lupi, Bolesan, Amirante, Riggio, Morando. Allenatore: Maisano.