Fa razzia in un’auto parcheggiata ma un testimone lo vede e chiama la polizia

Genova. Pensando che attorno non ci fosse nessuno un ladro, ieri pomeriggio, ha rotto il finestrino di un’auto parcheggiata in piazzale Mazzini, sopra Corvetto, e ha portato via alcuni capi d’abbigliamento che si trovavano nella macchina, compreso un paio di scarpe: poi è scappato.

Un cittadino, però, si è accorto di tutto e ha chiamato la polizia. Gli agenti sono arrivati in tempo per acciuffare il malvivente quasi in flagrante. Aveva in mano la refurtiva.

A fermarlo ci ha pensato una volante del Commissariato di Cornigliano. Il 53enne, con svariati precedenti e già sottoposto all’obbligo di presentazione presso il Commissariato di Sanremo, luogo della sua residenza, è stato accompagnato in questura in attesa del processo per direttissima.