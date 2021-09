Encefalopatia epatica, giovedì 30 settembre webinar formativo della Asl3

Genova. Si svolgerà domani, giovedì 30 settembre – a partire dalle 14 in modalità webinar – il corso “Encefalopatia Epatica: appropriatezza diagnostico-terapeutica e formazione del caregiver per la continuità assistenziale”. “La cirrosi epatica – spiega il dott. Gianni Testino, coordinatore Centro alcologico regionale e direttore della struttura Patologia delle Dipendenze ed Epatologia – è la settima causa di morte in Liguria. La sua complicanza più gravosa sul sistema socio sanitario è l’Encefalopatia Epatica (EE), una condizione clinica complessa che ha un forte impatto sulla vita di chi ne è affetto e sulle famiglie.

Il familiare caregiver deve, quindi, acquisire competenze specifiche per garantire l’aderenza alla terapia e l’osservazione corretta delle variazioni cliniche del paziente. Per questo nei team dei servizi che si occupano di malattie epatiche correlate alle dipendenze va prevista una figura dedicata ai rapporti tra caregiver familiari e l’equipe socio-sanitaria del reparto”. Tra i relatori dell’incontro: Luigi Carlo Bottaro, direttore generale Asl3, Filippo Parodi, direttore sociosanitario Distretto 8, e Patrizia Balbinot, referente della struttura Patologia delle Dipendenze ed Epatologia per le associazioni, plessi scolastici e formazione caregiver Asl3.

Il corso, accreditato ECM (7,5 crediti), è rivolto a: medici, psicologi, assistente sanitari, infermieri, educatori professionali, operatori sociosanitari e operatori sociali.