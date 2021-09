Empoli-Sampdoria: gli aggiornamenti live della seconda di Serie A

EMPOLI 0 – SAMPDORIA 0

17′ Lancio profondo di Marchizza per Cutrone. Colley ripiega e chiude l’attaccante empolese. Azione che sarebbe stata irregolare per fuorigioco. La Samp deve fare attenzione alle improvvise verticalizzazioni dell’Empoli, che cerca la manovra ma che non disdegna le imbucate vista le buona velocità del tandem offensivo.

13′ Candreva da posizione defilata dentro l’area calcia sul primo palo. Vicario non si fa sorprendere tira già la saracinesca.

12′ Bel cross di Cutrone dalla sinistra per la testa di Mancuso. L’attaccante è bravo a eludere la marcatura. Audero legge bene la traiettoria e di pugno sventa la minaccia.

7′ L’Empoli prova sempre a costruire dal basso. La Sampdoria non perde le posizioni e prova a ripartire. Dopo i primissimi minuti, il forcing dei padroni di casa si è fatto meno pressante. La Sampdoria ha battuto due angoli e la prima conclusione è arrivata grazie a Candreva: tiro ben indirizzato ma la lunga distanza ha permesso a Vicario di comprendere la traiettoria. Riprende a piovere al Castellani.

2′ Inizio sprint dell’Empoli. Azione insistita e avvolgente dei toscani che porta Mancuso, contrastato da Augello, a colpire da pochi passi verso la porta. Audero si fa trovare pronto.

1′ Si parte. Empoli in completo azzurro incaricato del calcio di inizio. Divisa total white per la Sampdoria.

La partita

Le formazioni ufficiali:

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Henderson; Bajrami, Cutrone, Mancuso.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

Empoli. Trasferta toscana per i blucerchiati. Gli uomini di Roberto D’Aversa sono arrivati a Empoli con in valigia due punti e le buone prestazioni offerte contro Sassuolo e Inter. La speranza è di tornare sotto la Lanterna con un bagaglio “appesantito” dai primi tre punti stagionali. Di fronte, una squadra neopromossa che in questo avvio è stata a due volti: vittoria alla Stadium contro la Juventus e sconfitta contro il Venezia. Match che saprà un po’ di derby per Andreazzoli, che ha militato nelle giovanili del Genoa ed è stata alla guida dei grifoni nel 2019.